Esercitazione navale e di soccorso, ieri mattina, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Mannena-Barca Bruciata, ad Arzachena. Uomini e mezzi della Guardia Costiera sono stati impegnati in una simulazione finalizzata a verificare procedure e tempi di intervento in caso di emergenza in mare. L’attività è inserita nel quadro delle iniziative periodiche promosse per la stagione balneare.

Importante il ruolo affidato ai cani da salvamento del Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, chiamati a operare in collaborazione con il personale della Guardia Costiera. La simulazione che mette alla prova tecniche e modalità operative, in uno scenario che riproduce situazioni di possibile pericolo per chi frequenta il mare e le spiagge.

L’esercitazione è stata coordinata dalla Direzione Marittima del Nord Sardegna e si è svolta sotto la competenza territoriale del Compartimento Marittimo della Capitaneria di Porto di La Maddalena, al comando del CF Vittorio Vanacore.

La giornata conclusiva è prevista per il 14 luglio, quando alle operazioni parteciperanno anche i bambini iscritti al Centro Estivo Comunale di Cannigione. Per loro sarà un’occasione per avvicinarsi ai temi della sicurezza. All’evento è previsto prendano parte il direttore marittimo del Nord Sardegna, CV Gianluca D'Agostino e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

L’iniziativa è promossa dal delegato alla Protezione civile, Servizi alla persona e Portualità, Alessandro Careddu, con il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

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