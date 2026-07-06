Una donna è stata salvata domenica a Punta Tegge, a La Maddalena, era stata trascinata al largo mentre faceva un bagno. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio. La bagnante si sarebbe trovata in difficoltà a causa della corrente contraria, che la stava allontanando progressivamente dalla riva. A intervenire è stato Agostino Spanu, bagnino in servizio nella spiaggia, che ha raggiunto la donna, a circa 250 metri dalla riva, con il pattino di salvataggio.

L’intervento si è concluso positivamente, senza conseguenze per la bagnante, riportata a terra in sicurezza. Quanto accaduto è stato segnalato questa mattina dallo stesso Spanu alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di La Maddalena.

Per il bagnino non si tratta del primo intervento di rilievo. Già nella scorsa stagione, infatti, ad agosto, era stato protagonista del salvataggio di un bambino belga di soli tre anni, sempre in mare, a una ventina di metri dalla spiaggia. L’episodio conferma l’importanza della presenza del servizio di salvamento sulle spiagge, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento e correnti insidiose.

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