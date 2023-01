I Carabinieri del Ris di Cagliari stanno svolgendo attività tecniche nella casa dei due indagati per la scomparsa della pensionata olbiese, Rosa Bechere.

I militari hanno operato nel pomeriggio in un edificio di via Pietro Aretino, a Olbia. Sono stati prelevati oggetti e reperti biologici.

L’indagine riguarda la scomparsa della pensionata, risalente alla fine di novembre, e ipotizza un omicidio dopo la sottrazione di denaro alla vittima.

Le due persone indagate, una coppia di vicini di casa, avrebbero usato una carta prepagata della vittima dopo la sua sparizione. L’iscrizione nel registro degli indagati è un fatto tecnico. Per ora non ci sono indizi o prove a carico delle persone denunciate, non ci sono elementi per poter dire come, quando e se la pensionata sia stata uccisa. Almeno in questa fase embrionale delle indagini.

Notizia in aggiornamento

