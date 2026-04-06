Una donna si è infortunata a Cala Moresca, a Golfo Aranci, e l’ambulanza non poteva arrivare sul posto per via della strada molto dissestata che conduce alla spiaggia.

Così è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno raggiunto la donna in spiaggia, l’hanno essa su una barella e trasportata sino in strada, dove ad attenderla c’erano i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia locale di Golfo Aranci.

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(Unioneonline)

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