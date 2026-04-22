Luras si rimette in moto in vista di Domos Abbeltas 2026. Dopo l’annuncio delle scorse settimane, si è svolta la prima riunione organizzativa promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, dando ufficialmente il via ai preparativi della dodicesima edizione, in programma dal 19 al 21 giugno.

L’incontro ha coinvolto cittadini, titolari delle domos e rappresentanti delle associazioni locali. Un momento di confronto utile a tracciare le prime linee operative e raccogliere idee per un evento che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più identitari del territorio. L’amministrazione comunale ha illustrato le direttrici su cui si svilupperà l’edizione 2026, fondate su tre pilastri: arte, cultura e tradizione. Tra le principali novità emerse, l’estensione della manifestazione all’intero centro storico, con Piazza del Popolo destinata a diventare il fulcro delle attività.

Prevista inoltre la creazione di percorsi tematici pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta delle domos, insieme al rafforzamento delle esperienze legate agli antichi mestieri e alla tradizione enogastronomica locale. In programma anche la realizzazione di un archivio digitale permanente sul sito dedicato, per valorizzare e conservare nel tempo il patrimonio storico-culturale.

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