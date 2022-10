Dipendenti alloggiati in un cavedio senza uscite di sicurezza e senza luci, malsano e maleodorante. Modifiche all’edificio realizzate abusivamente. Un sottopiano a rischio crollo a causa di instabilità e umidità, sopra il quale – nonostante l’evidente pericolosità - i clienti venivano fatti accomodare attorno ai tavoli.

Sono le scoperte fatta dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Sassari in un albergo di Porto Pollo, a Palau.

La prima ispezione nella struttura è stata effettuata a fine agosto. In questi giorni è andato in scena il secondo controllo, per verificare che il titolare avesse provveduto a sanare le irregolarità. Così non è stato, dunque sono scattati i provvedimenti, che rischiano di essere sia di tipo amministrativo che di tipo penale. Non solo: nello stesso albergo sono stati sequestrati quintali di alimenti conservati non tracciati e registrate al contempo irregolarità di carattere igienico sanitario.

Sempre nella zona di Palau, gli agenti hanno provveduto al sequestro cautelare a carico di un bar che ospitava migliaia di clienti sino all’alba e musica ad alto volume e che sconfinava anche nell’arenile, con un viavai di auto tale da paralizzare la strada provinciale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata