Dopo le nomine ed i trasferimenti di giugno, il vescovo di Tempio Ampurias, Roberto Fornaciari ha disposto con proprio decreto ieri altre nomine con le date degli ingressi nelle diverse parrocchie. A comunicarlo è stato il cancelliere vescovile, Sandro Serreri.

Monsignor Roberto Fornaciari ha provveduto dunque, ai seguenti trasferimenti e nomine: Don Pietro Pruneddu, parroco della parrocchia di Cristo Re in Valledoria, con ingresso domenica 7 settembre; e sempre don Pietro Pruneddu, amministratore della parrocchia di Nostra Signora di Fatima in La Muddizza-La Ciaccia, sempre dal 7 settembre; Don Rinaldo Alias, amministratore della parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta in Nulvi da lunedì 1° settembre; Don Mauro Bucciero, amministratore della parrocchia di Aggius, parrocchia di Santa, da domenica 28 settembre; Don Edgar Squire Organo, collaboratore pastorale di Aggius.

Nel giugno scorso il vescovo Fornaciari aveva disposto il cambio di parroco ad Arzachena, parrocchia storica di Santa Maria della neve, che avverrà, domenica 5 ottobre prossimo, da diversi anni retta da don Mauro Moretti, che sarà affidata al polacco don Jacek Meczel, finora parroco di San Pantaleo. Ma aveva disposto anche il cambio di parroco di Porto Cervo, Parrocchia Stella Maris, ruolo che verrà ricoperto da don Mauro Moretti, che farà il suo ingresso venerdì 10 ottobre. Mentre a San Pantaleo, rimasta sguarnita, farà da amministratore parrocchiale, da sabato 4 ottobre, don Santino Cimino, che è parroco di Cannigione, con la collaborazione di don Carlos Alves de Resende.

Ingresso in San Ponziano in Olbia, domenica 14 settembre, di don Francesco Valente, religioso salesiano, che subentra a don Alessandro Fadda alla guida della parrocchia di San Ponziano papa. Dal 1° luglio invece, la parrocchia di Porto San Paolo è stata affidata a don Sandro Piga.

Dal 13 luglio, la parrocchia di Aglientu è collegata a Luogosanto e quindi ha come parroco don Roberto Aversano che è anche parroco di Bassacutena. Dal 27 luglio invece, la parrocchia di San Pasquale (che comprende anche Porto Pozzo), è collegata a Santa Teresa Gallura, con amministratore il parroco di questa, don Romolo Fenu.

