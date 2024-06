«Tutti i pagamenti arretrati dovuti nell'ambito delle prestazioni aggiuntive effettuate nei Comuni galluresi saranno corrisposti a breve».

Dopo la denuncia dei sindaci di Monti, Emanuele Mutzu, di Padru, Antonello Idini e di Oschiri, Roberto Carta, dell’interruzione dei servizi sanitari negli Ambulatori straordinari di comunità territoriale a causa delle dimissioni dei medici per mancato pagamento, la direzione generale della Asl Gallura rassicura i medici impegnati nei progetti Ascot e dice: «Da parte di questa azienda non c'è mai stata la volontà di non pagare quanto dovuto: tranquillizziamo i medici ai quali riconosciamo l'importanza del lavoro che hanno svolto e che svolgeranno per le comunità comunicando loro che presto riceveranno tutte le somme spettanti e che i pagamenti futuri saranno erogati nei tempi dovuti perché i problemi burocratici che avevano causato il blocco delle pratiche sono state superati».

Nati per sopperire alla grave carenza di medici di Medicina generale e per non lasciare i cittadini senza assistenza di base, gli Ascot, in Gallura, sostituiscono 51 posizioni scoperte su 138.

© Riproduzione riservata