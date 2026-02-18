Decoro urbano e nuove piantumazioni, Tempio Pausania rilancia su San Giuseppe, Bucchi Muzzu e zona industrialeVia all’intervento per la riqualificazione del verde urbano
Con una recente deliberazione, il Comune di Tempio Pausania mette in campo un intervento per la riqualificazione del verde urbano.
Grazie a un finanziamento regionale di 83.100 euro, l’Amministrazione comunale procede sul fronte del decoro e della valorizzazione ambientale. L’obiettivo è quello di migliorare i servizi resi alla comunità e consegnare ai cittadini spazi più curati, sicuri e fruibili.
In sinergia con il dirigente del Settore Tecnico, sono state individuate quattro aree strategiche che necessitano di interventi urgenti di riqualificazione, a causa della significativa presenza di vegetazione arbustiva e arborea non gestita. Nel dettaglio, si interverrà nell’area verde del Rione San Giuseppe, nello standard comunale di via Guido Rossa, nelle aree verdi del Rione Bucchi Muzzu e nell’area verde della fonte in zona industriale artigiana.
I lavori prevedono pulizia, ripristino e nuove piantumazioni di specie autoctone, con l’intento di valorizzare la risorsa vegetale naturale e migliorare la qualità del paesaggio urbano. Gli interventi saranno affidati, tramite esternalizzazione, a cooperative forestali o sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale delle imprese forestali, coniugando così tutela ambientale e ricadute occupazionali sul territorio. Il dirigente del Settore Tecnico è stato incaricato di adottare i successivi atti gestionali.