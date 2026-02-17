C’è in atto un’iniziativa da parte del Comune di Arzachena finalizzata all’accertamento dello stato di attuazione dei progetti realizzati, nei lotti a suo tempo assegnati nell’ambito del PIP, negli ultimi vent’anni, ed evitare l’eventuale gestione di procedimenti di decadenza.

Gli assegnatari, scrive il Comune, hanno 180 giorni di tempo per inviare una richiesta di riattivazione dell’iniziativa e consentire una rivalutazione delle singole posizioni. La misura non costituisce una sanatoria né una proroga automatica.

«È importante fare chiarezza sullo stato di fatto, sia per la tutela e la giusta valorizzazione del patrimonio pubblico, sia per dare opportunità agli arzachenesi che, ad oggi, vogliono investire e creare nuove imprese - spiega l’Amministrazione Comunale -. La ricognizione risulta quindi un passaggio fondamentale per 'sbloccare' i lotti finora inutilizzati per cui, inizialmente, non era previsto un limite di decadenza del diritto. Questa procedura di riesame assicura un quadro amministrativo chiaro, coerente e trasparente con cui superare situazioni di incertezza e garantire uniformità di trattamento tra gli operatori economici. Un fattore cruciale per il rilancio del tessuto economico locale è proprio quello di favorire un concreto e proficuo impiego delle aree produttive. Di fronte a numerose richieste che il Comune riceve per l’avvio di aziende o l’espansione di quelle esistenti, l’Ente ha il dovere di ottimizzare la gestione dei beni pubblici».

