Da ieri 17 febbraio e per una decina di giorni, l’Ufficio Postale di La Maddalena, Piazza Umberto I, rimarrà chiuso perché sono in corso, come in altri 250 in tutta Italia, interventi significativi di ristrutturazione, finalizzati alla realizzazione del progetto coworking “Spazi per l’Italia”. Iniziativa questa che porrà i locali rinnovati a disposizione di aziende e liberi professionisti, nell’ambito di grande rete nazionale di “spazi di lavoro condivisi”. La Maddalena, coll’ufficio di Piazza Umberto I fa parte dei 70 piccoli centri in Italia, a parte i 100 capoluoghi di provincia e gli 80 centri medi interessati da questa operazione di open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione. Per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, ci si potrà rivolgere all’ufficio postale di Moneta che sarà disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. La riapertura dell’ufficio postale di piazza Umberto, salvo imprevisti, è prevista per venerdì 27 febbraio.

