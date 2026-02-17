L’edizione 2026 di Lu Carrasciali, dimezzata dal maltempo, vive l’ultimo atto con la condanna di Re Giorgio e la notte di festa e balli che chiude la Sei giorni. Migliaia di persone stasera hanno assistito alla sfilata di martedì grasso e al gran finale con condanna al rogo di Re Giorgio e lo spettacolo pirotecnico.

Il direttore artistico Giorgio Donini ha commentato: «Anche quest’anno Tempio ha respirato e fatto respirare a tutti il suo Carnevale».

È stata festa in serata per le circa 4mila comparse e per i dieci carri a concorso. Si è imposto con due Oscar di Carnevale il gruppo Quelli del Karnevale (carro La Nuova Sinfonia) guidato da Salvatore Siazzu.

Il Carnevale di Tempio avrà una coda tra marzo e aprile con il recupero di tutte le sfilate annullate per il maltempo. Stesso discorso per gli eventi del Parco Tenda, danneggiato dal vento. La tensostruttura sarà ripristinata e sarà pronta breve per una serie di importanti iniziative.

