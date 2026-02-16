Olbia, trovato un cadavere in portoLa vittima si chiamava Giovanni Moscatelli: era arrivato da Civitavecchia la mattina del 12 febbraio
Il cadavere di un anziano è stato recuperato nel pomeriggio nelle acque del porto di Olbia.
La Guardia costiera è risalita all’identità della vittima: si chiamava Giovanni Moscatelli, 88 anni, di Tarquinia, in provincia di Viterbo.
L’anziano si era imbarcato a Civitavecchia l’11 febbraio. Il 12 mattina, su disposizione del comandante della nave, era stato portato in pronto soccorso a Olbia, dopo aver accusato un malore.
Ma Moscatelli nel pomeriggio si era allontanato dal Giovanni Paolo II, facendo perdere le sue tracce. Stando ad alcune segnalazioni era stato visto vagare disorientato per le strade della città.
Oggi la tragica scoperta, sulla quale ha avviato accertamenti la Guardia costiera: resta da capire cosa sia successo nelle sue ultime ore.