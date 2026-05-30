Arzachena, dal 4 giugno riapre lo sportello di AbbanoaÈ possibile prenotare con due modalità
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Da giovedì 4 giugno prossimo riaprirà ad Arzachena lo sportello di Abbanoa. Il servizio al pubblico sarà operativo nei locali della biblioteca comunale.
La precedente sede di Corso Garibaldi, informa Abbanoa, «è stata trasformata in foresteria per i dipendenti che operano sul campo, (manutenzione e conduzione di reti e impianti) ma che spesso hanno difficoltà a trovare alloggi a costi contenuti se provengono da altre zone. La necessità di avere forze sul territorio, infatti, coincide con il periodo estivo quando sono più cari gli affitti. Per questo motivo Abbanoa ha studiato una soluzione che garantisce il presidio del territorio venendo incontro ai propri dipendenti».
Il sindaco di Arzachena, scrive sempre Abbanoa, «aveva sottolineato la necessità che questo non comportasse la chiusura dell’assistenza clienti. Grazie alla disponibilità degli spazi all’interno della biblioteca comunale, il servizio è stato confermato. Lo sportello, tra l’altro, sarà operativo con la formula “senza fila”: i clienti potranno comodamente prendere un appuntamento.
È possibile prenotare con due modalità:
- Sito internet Abbanoa
- Tramite il servizio telefonico di prenotazione appuntamenti al numero 070 451 1327