Nuovo riconoscimento per le eccellenze agroalimentari di Arzachena. La commissione comunale ha assegnato il marchio De.Co. – Denominazione Comunale di origine – ai mieli prodotti dall’azienda Clem Bees di Gianclemente Barboni, confermando la qualità delle produzioni legate al territorio e alle antiche tradizioni locali. La valutazione si è svolta nei giorni scorsi davanti alla commissione composta da esperti del settore agricolo e rappresentanti dell’amministrazione comunale composta da Antonio Usai (agrotecnico), Mario Azara e Paola Columbano (titolari di aziende agricole), Salvatore Tecleme (dirigente del Settore 5 Turismo, Cultura e Attività Produttive del Comune) e da Stefania Fresu (assessora alle Attività Produttive).

Ad ottenere il prestigioso marchio sono stati i mieli di Erica, Millefiori, Eucalipto, Corbezzolo e Cardo, realizzati con il metodo tradizionale del nomadismo nelle campagne arzachenesi. Secondo quanto emerso durante l’esame, i prodotti hanno superato tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale: purezza certificata attraverso analisi di laboratorio, genuinità delle lavorazioni e rispetto dei disciplinari nazionali. Elementi che garantiscono autenticità e forte legame con il territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dal Comune di Arzachena per valorizzare le produzioni tipiche locali e rafforzare l’identità enogastronomica della destinazione turistica. Il marchio De.Co., infatti, nasce proprio con l’obiettivo di tutelare prodotti e ricette tradizionali, trasformandoli anche in strumenti di promozione del territorio. L’amministrazione ricorda che le aziende agroalimentari interessate possono continuare a presentare domanda per ottenere la certificazione comunale, che viene rilasciata gratuitamente dopo la valutazione periodica della commissione incaricata.

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