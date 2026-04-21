La storia e le storie al centro del progetto. In occasione della riapertura della stagione, con “Welcome Back. We Missed You” il Cala di Volpe celebra la Costa Smeralda attraverso le persone che la abitano e hanno contributo a renderla ciò che è.

Alla base della campagna lanciata dall’iconico hotel gestito da Marriott International per conto di Smeralda Holding c’è il principio chiave per il quale l’Hotel Cala di Volpe non è solo un luogo: è le sue persone, raccontate attraverso immagini che rendono bene l’idea dell’essenza di uno dei simboli della Costa Smeralda.

“Welcome Back. We Missed You” celebra questo patrimonio umano attraverso storie di appartenenza, di ritorni e di scelte: di chi ha intrapreso altre strade per poi decidere di tornare e di chi, invece, ha trovato qui il proprio posto nel mondo. Un progetto creativo che prende corpo in stile reportage con le immagini dei senior member del team Cala di Volpe e insieme un messaggio che dà un caloroso benvenuto a tutti coloro che tornano, stagione dopo stagione.

Con “Welcome Back. We Missed You”, il Cala di Volpe rende omaggio a chi ha fatto parte della sua storia e a chi contribuisce, ogni giorno, a costruirne il futuro, sottolineando il valore di un capitale umano supportato da competenze, memoria, relazioni e know-how, all’insegna di continuità, appartenenza e ritorno: il senso di “casa” e la scelta di chi, consapevolmente, resta e torna per continuare a scrivere, con la sua storia, la storia della Costa Smeralda.

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