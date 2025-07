Roberto Vannacci torna in Sardegna per ritirare il Premio Cue Eccellenze italiane, giunto alla seconda edizione: l’appuntamento è fissato per le 19.30 di domani al Cue Porto Cervo di Liscia di Vacca, dove il generale ed europarlamentare spezzino riceverà il riconoscimento ideato da Sergio Siddi per celebrare «quelle personalità che si siano particolarmente distinte nella società, e che abbiano operato con successo riscuotendo il favore del pubblico e il plauso delle comunità».

Durante la serata, a ingresso libero e gratuito, Vannacci presenterà anche le sue due prime fatiche letterarie, “Il mondo al contrario” e “Il coraggio vince: vita e valori di un generale incursore”, pubblicati rispettivamente nel 2023 e nel 2024, e incontrerà il pubblico: l’organizzazione comunica che dopo la presentazione sarà possibile cenare su prenotazione con l’autore.

Ma il ritorno in Sardegna offrirà al generale, classe 1968, anche l’occasione per ritrovare una terra che conosce benissimo («Ci torno sempre con le mie figlie, della Sardegna condivido valori e tradizioni», dice), e non solo perché nelle vene di Vannacci scorre sangue maddalenino per parte di madre.

«Tra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60 mio padre, militare anche lui, frequentava il poligono di Capo San Lorenzo, e si innamorò del posto, tanto che, una volta andato in pensione, con la buonuscita comprò una piccola casa non troppo distante da là, a Costa Rei, così dal 1980 qui siamo di casa».

