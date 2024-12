Decurtare dal calcolo della tariffa sui rifiuti la quota pagata per i membri della famiglia domiciliati in altre città: è la richiesta contenuta in una mozione protocollata dai consiglieri comunali del PD e in discussione nel prossimo Consiglio comunale, convocato per lunedì prossimo.

Primo firmatario Gianluca Corda, il documento chiede la modifica del Regolamento sulla disciplina della Tari a partire dal 2025, introducendo la clausola di esclusione dei figli studenti fuori sede nella determinazione del calcolo del tributo, considerato che le matricole, contratto di locazione alla mano, già pagano il balzello ai Comuni in cui frequentano le università.

La richiesta dei consiglieri dem è conseguente alle segnalazioni pervenute da tante famiglie che lamentano il doppio pagamento della tassa.

© Riproduzione riservata