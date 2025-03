Domani la Confcommercio di Arzachena, Telti e Sant’Antonio di Gallura organizza un incontro, aperto a tutti gli esercenti del territorio, per presentare i servizi e le nuove convenzioni che Confcommercio sta proponendo ai propri iscritti.

«Sarà anche l’occasione - scrive il presidente Alessandro Carta - per analizzare criticità ed eventuali soluzioni per il centro storico, viale Costa Smeralda, via Paolo Dettori, Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Abbiadori».

L’incontro sarà l’occasione per discutere di «un nuovo modello di sviluppo integrato, che punti a unire Arzachena con l’entroterra della Sardegna, mettendo a sistema tutte le opportunità che il territorio offre. Questo approccio – prosegue il presidente Carta - mira a valorizzare ogni realtà locale, favorendo sinergie tra gli operatori economici per rendere il tessuto imprenditoriale più forte e coeso». Tra le altre cose c’è la volontà di aprire una nuova sede di Confcommercio nel centro storico di Arzachena.

«Un investimento simbolico e strategico che rappresenterebbe un passo significativo per rafforzare il ruolo dell’associazione nel valorizzare il centro come punto di riferimento per lo sviluppo economico locale». Durante l’assemblea, Carta presenterà il nuovo direttivo di Confcommercio Gallura. L’incontro si terrà nellla Sala Nexus, nel centro storico di Arzachena, alle 15.

