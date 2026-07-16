Si è conclusa la VII edizione del "Campo Giovani", il progetto promosso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per avvicinare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza e della Protezione Civile. Ventinove ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni, provenienti da tutta la Sardegna, hanno vissuto una settimana formativa e immersiva presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia, condividendo i ritmi e la vita quotidiana della caserma ed effettuando esperienze sul campo anche sul litorale di Cannigione. Per il Comune di Arzachena, l’iniziativa è stata promossa dal delegato alla Protezione Civile, Portualità e Servizi alla Persona, Alessandro Careddu.

Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno alternato lezioni teoriche a intense attività pratiche sul territorio. Tra i momenti salienti del programma, i ragazzi hanno affrontato moduli dedicati agli elementi di Protezione Civile e Difesa Civile, al funzionamento del Numero Unico Europeo 112 e alla prevenzione dei rischi domestici, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF). Non sono mancate esercitazioni di orientamento e movimentazione in ambiente SAF (Speleo Alpino Fluviale) presso il parco avventura di Arzachena "La Contea di Rena" e il Parco Fausto Noce, manovre di primo soccorso sanitario (TPSS) e simulazioni di spegnimento di incendi boschivi.

Particolare rilievo hanno assunto le giornate dedicate alla sicurezza in acqua svoltesi presso la spiaggia di Mannena. Il litorale è tra quelli monitorati dal presidio nautico dei Vigili del Fuoco di Cannigione, attivo fin dal 14 luglio 2025 grazie alla convenzione siglata tra il Comune, il Corpo e la Prefettura di Sassari. In questa occasione, i giovani hanno potuto assistere e partecipare a simulazioni di salvataggio in mare.

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