Note di follia nel pronto soccorso del Giovanni Paolo II a Olbia. Una delle persone che aspettava il suo turno, in sala d’attesa, per ragioni ancora da accertare, ha spruzzato dello spray al peperoncino. Diversi pazienti sono stati investiti dalla sostanza urticante e hanno iniziato a urlare diretti verso il triage.

Alcune delle persone raggiunte dallo spray irritante hanno avuto subito conati di vomito, tosse insistente e difficoltà a respirare. Il personale del pronto soccorso è intervenuto per aiutare i pazienti nel casi più gravi, fornendo anche delle mascherine.

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri del reparto territoriale di Olbia. I militari avrebbero identificato nel giro di pochi minuti l’uomo, un trentenne, che avrebbe spruzzato lo spray in direzione di un altro soggetto con il quale aveva, probabilmente, già litigato prima di entrare in Pronto Soccorso. Si tratta però di una ricostruzione ancora tutto da verificare.

Di sicuro tra le 5 e le 10 persone sono state raggiunte dallo spray urticante e alcune di loro potrebbero avere già presentato una denuncia contro il presunto responsabile del gesto che, per ora, non trova spiegazioni.

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