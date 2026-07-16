È stato varato ieri, con l’estate ormai inoltrata, il calendario degli eventi promosso dall’Amministrazione comunale di La Maddalena. Una programmazione arrivata in ritardo rispetto alle consuete tempistiche, ma condizionata dalle elezioni comunali di giugno e dal recente insediamento della nuova Giunta guidata dal sindaco Fabio Lai. Prima del voto, infatti, l’Amministrazione non avrebbe potuto assumere nuovi impegni, soprattutto di carattere finanziario. Il programma, curato dagli assessori Stefania Terrazzoni e Luca Falchi, propone appuntamenti distribuiti tra luglio, agosto e settembre, con concerti, spettacoli, teatro, iniziative per bambini, festival e manifestazioni culturali.

Il primo evento è in programma il 17 luglio, a Cala Balbiano, con la Sagra delle cozze. Il giorno successivo spazio a “Contrapuntum”, nel sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena, mentre il 19 luglio piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo “Pensieri sospesi”. Tra gli appuntamenti di luglio figurano anche “Nostalgia ’90”, il concerto di Raffi e il reading educativo “Padri. Storie di uomini”, con Lorenzo Braina.

Particolarmente ricco il cartellone di agosto. Sono previsti il Carnevale estivo, Roberto Mercadini con “Animali umani”, l’Altamarea Open Air, la caccia al tesoro, Neverland e una serata dedicata alla scena hip hop maddalenina. Il 13 agosto tornerà la Sagra dei crudi, mentre il 18 sarà la volta del Festival del Mare. Tra i concerti principali quelli di Signoroni, il 20 agosto, e Raf, il 26 in piazza Umberto I. In calendario anche il Festival Maddalenino, il Memorial Andrea Giudetti, Mezcal Mood e New Voyage.

Gli appuntamenti proseguiranno a settembre con il Pallone d’Oro Kids, Roberto Ferrari, lo Schiuma Party, la stand up comedy, “Isole che parlano”, Animare Off e il Premio Solinas, in programma dal 23 al 27.

«Questo calendario rappresenta il primo passo di un percorso più ampio», scrivono Terrazzoni e Falchi. «La nostra volontà è quella di costruire, nel corso dei prossimi anni, una programmazione sempre più strutturata, condivisa e capace di valorizzare le risorse del territorio, coinvolgendo cittadini, realtà associative e operatori locali durante tutto l’anno».

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