Indagini svolte con rapidità ed efficienza, Il Comandante del reparto territoriale carabinieri Sardegna, Ten. Col. Michele Monti, ha ricevuto, oggi, un encomio dal sindaco Settimo Nizzi per la brillante attività atta a sventare la raffica di furti perpetrati recentemente nel territorio.

Il primo cittadino olbiese, a nome di tutta l’amministrazione, ha rivolto «i più alti sentimenti di apprezzamento ed i ringraziamenti più sinceri per la straordinaria attenzione, efficienza e umanità con la quale l’Arma dei Carabinieri ha individuato e assicurato alla giustizia i responsabili in poche ore, restituendo alla comunità locale e turistica sicurezza e fiducia nelle istituzioni. Il Comune di Olbia – si legge ancora nella nota - esprime profonda gratitudine e orgoglio per l’impegno esemplare e lo spirito di servizio dimostrato».

