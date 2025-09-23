Sono ore decisive per le indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la giovane di Castelsardo (33 anni) della quale non si hanno più notizie dall’11 settembre scorso, quando è stata vista per l’ultima volta in un locale di Palau. La pm della Procura di Tempio Noemi Mancini sta valutando tutti gli elementi che le sono stati forniti dai Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.

L’attenzione dei militari, stando a indiscrezioni, si sta concentrando su quanto avvenuto, la stessa notte della scomparsa della giovane, all’interno di una casa di campagna a cavallo dei territori di Palau e Arzachena. Un imprenditore di Arzachena, proprietario dell’edificio, è indagato per omicidio. I Carabinieri avrebbero effettuato diverse perquisizioni sequestrando telefonini, diverse auto e un’arma da fuoco, a quanto pare una pistola.

Le indagini sono in una fase delicatissima, va precisato che sino a questo momento non ci sono provvedimenti della magistratura a carico dell’imprenditore, difeso dall’avvocato Luca Montella e di un secondo indagato, un milanese di 26 anni, denunciato per occultamento di cadavere, assistito dagli avvocati Nicoletta e Maurizio Mani. Domani i Carabinieri del Ris di Cagliari saranno nella casa di campagna dell’imprenditore di Arzachena.

