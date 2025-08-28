Chiuso il parco acquatico Aquadream a Baja SardiniaIn un sopralluogo sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fine dei giochi, chiuso (temporaneamente) il parco acquatico Aquadream, a Baja Sardinia. Con un'ordinanza firmata oggi, il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha disposto la sospensione delle attività del parco divertimenti situato in Costa Smeralda, per tutelare la salute pubblica.
In un sopralluogo effettuato qualche giorno fa dalla Asl Gallura, l'azienda sanitaria ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre alla mancanza di documentazione dell'impianto.
«Le carenze», si legge nel documento, «non garantiscono le condizioni minime di igienicità e sicurezza, esponendo l’utenza a un rilevante rischio sanitario». La struttura rimarrà chiusa fino all'eliminazione delle criticità rilevate e alla produzione dei documenti richiesti, non oltre il 9 settembre.