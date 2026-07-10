Interventi di manutenzione ordinaria in quattro strutture comunali e nuove opportunità di lavoro per persone in difficoltà occupazionale. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica da 177.682,50 euro, finanziato interamente attraverso il programma regionale LavoRAS 2026.

I lavori interesseranno la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, il centro di aggregazione sociale e gli uffici a servizio dei campi da tennis. Il progetto è stato predisposto dall’Ufficio Lavori pubblici, con responsabile del procedimento Maurizio Guadagno, e comprende gli elaborati tecnici, il computo metrico, le planimetrie e la documentazione fotografica necessaria alla successiva realizzazione degli interventi. L’iniziativa rientra nella misura regionale dei Cantieri di nuova attivazione, che consente ai Comuni di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro per un periodo di otto mesi continuativi, eventualmente prorogabile fino a dodici. Alla misura regionale sono stati destinati complessivamente 39 milioni di euro, distribuiti tra 327 Comuni sardi. A Palau è stata assegnata una quota di 177.682,50 euro.

Con la deliberazione, il Comune di Palau ha aderito formalmente all’avviso pubblico e dato il via libera al progetto. Il finanziamento regionale coprirà integralmente la spesa prevista.

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