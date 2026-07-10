Sarà alla scoperta dell’Uomo di Padule, ovvero dell’inglese James Webber, l’appuntamento di domani, sabato 11 luglio, di Sportisola.

Si parte poco dopo l’alba: il ritrovo è fissato alle 6.30 in piazza Umberto I, davanti alla statua del Leone. L’itinerario condurrà alla scoperta di luoghi iconici e architetture abbandonate, fino a un parco dimenticato, Villa Webber, che conserva al suo interno testimonianze e misteri legati al passato dell’isola.

«Al centro del racconto ci saranno un enigmatico inglese, una villa in stile moresco e la figura dell’Uomo di Padule».

Attraverso le tracce contenute nel libro del colonnello Alberto Sega, i partecipanti compiranno un salto indietro fino alla metà dell’Ottocento per conoscere l’avventurosa vita e la dimora del misterioso personaggio. La visita si svolgerà all’interno di una proprietà privata, con regolare autorizzazione. Gli organizzatori ricordano che è severamente vietato asportare, danneggiare o spostare oggetti e materiali presenti nell’area. I Cammini tra le Isole comprendono appuntamenti gratuiti da aprile a dicembre 2026 e sono patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena. Il percorso non è adatto ai bambini sotto i sei anni e alle persone con ridotta mobilità.

Sono consigliati abbigliamento sportivo, scarpe da trekking o da ginnastica e almeno un litro d’acqua. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marta al 347 7284654, Emanuela al 349 5544898 o scrivere a info@sportisola.it.

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