Arzachena, dodici nuovi agenti per la Polizia localeFondamentali per garantire un maggiore controllo del territorio nel periodo estivo
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Dodici nuovi agenti stagionali entrano in servizio nella Polizia locale per rafforzare l’organico del Comando e potenziare i controlli sul territorio durante i mesi di maggiore affluenza turistica. Ad accogliere le nuove unità, nella sede di piazza Onorevole Filigheddu, è stato il sindaco Roberto Ragnedda. Gli agenti opereranno sotto la guida del comandante dirigente Simone Testa e degli ufficiali Ignazio Vanoli, Antonella Ganga, Ivan Marras e Alessio Piriottu.
L’incremento dell’organico consentirà di garantire una presenza più capillare nelle diverse aree del territorio comunale, particolarmente frequentato durante la stagione estiva da residenti e migliaia di visitatori. Tra le principali attività affidate alla Polizia locale figurano la gestione della viabilità, il controllo del traffico, la sicurezza pubblica e gli interventi a tutela dell’ambiente. Un impegno che diventa ancora più rilevante nei mesi estivi, quando l’aumento delle presenze determina una maggiore pressione sulla rete stradale e sui servizi. Con l’ingresso dei dodici agenti stagionali, il Comune punta dunque a migliorare la capacità operativa e ad assicurare interventi più tempestivi ed efficaci.