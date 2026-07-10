Si è svolto ieri sera a Palau l'evento organizzato dagli "Amici di Talmone", con Camilla Pusateri e Mario Uda dal titolo "Mare, respiro, orizzonti": un'esperienza che ha coniugato yoga, suono della natura e tutela ambientale. Nel suggestivo scenario delle rocce di Talmone, uno dei luoghi ancestrali più potenti della Gallura, ha preso vita una manifestazione seguita da quaranta partecipanti, alla ricerca di spiritualità antica e di connessione profonda con i paesaggi naturali della Sardegna.

Ad organizzare la manifestazione è stato il Comitato "Amici di Talmone e Cala di Trana" che dal 2018 opera per la preservazione e la tutela di questo tratto di costa. "Un gruppo – ha sottolinea Camilla Pusateri - che si è preso carico di un territorio ben delimitato per diffondere un messaggio globale, quello della cura dell'ambiente e della tutela del bene comune". Partecipanti di ogni fascia d'età hanno potuto intraprendere un viaggio interiore capace di far emergere attraverso il suono di strumenti ancestrali come didgeridoo, tamburi, flauti e campane il legame profondo tra essere umano e natura. A condurre la manifestazione, insieme ai volontari del Comitato ambientalista attivo a Palau, sono stati gli insegnanti di yoga Mario Uda di Calangianus, operatore olistico e ricercatore del suono, e Camilla Pusateri di Santa Teresa Gallura, fondatrice del metodo Sea Yoga Revolution. Un progetto, quindi che è nato dalla collaborazione fra diversi realtà presenti sul territorio gallurese e che coniuga tutela dell'ambiente, cura del bene comune e amore per il mare e la natura. La manifestazione era gratuita e senza fini di lucro.

© Riproduzione riservata