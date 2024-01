Udienza drammatica a Tempio per il processo Grillo. La presunta vittima della violenza sessuale di gruppo, come era emerso nelle ore precedenti all’inizio del dibattimento, ha chiesto di non vedere il video che documenta quanto avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a casa della famiglia di Beppe Grillo, a Porto Cervo.

La ragazza dopo avere avuto diverse crisi è uscita dall’aula e non ha quindi assistito all’esame del contenuto di un primo video di pochi secondi.

Il collegio del Tribunale di Tempio, presieduto dal magistrato Marco Contu, ha deciso che gli altri video, in tutto sono quattro, non saranno mostrati in aula.

La ragazza è apparsa scossa e provata, ed è caduta in diverse contraddizioni, in particolare quando le sono stati mostrati dei frame di video della serata che ha preceduto le presunte violenze.

L’udienza si avvia a conclusione.

