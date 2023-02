Conclusa la festa di Lu Carrasciali Timpiesu, oggi è stata resa nota la classifica definitiva e completa di carri e gruppi in concorso. Oltre ai premi assegnati dalla giuria di esperti per il miglior carro, la miglior allegoria, il miglior costume, la miglior coreografia, il miglior ensemble e il miglior gruppo estemporaneo, ecco i secondi e terzi posti per le diverse categorie a concorso.

MIGLIOR ENSEMBLE

1° posto Quelli del Karnevale con il carro Il giudizio universale.

2° posto Carnival Passion (La guerra del Coniglio).

3° posto a pari merito La Cionfra (Dia de los Muertos) e I vampiri (Dalla Lapponia a Limbara).

Giurato: Giuseppe Barraqueddu.

MIGLIOR CARRO

1° posto Quelli del Karnevale (Il giudizio universale).

2° posto Carnival Passion (La guerra del Coniglio).

3° posto La cionfra (Dia de los Muertos)

Giurato: Federica Lucchesi

MIGLIOR ALLEGORIA

1° posto Quelli del Karnevale (Il giudizio universale).

2° posto a pari merito The crazy CarnivalToxic (L’ultima chance) e I vampiri (Dalla Lapponia a Limbara).

3° posto a pari merito Gruppo folk (Le caramelle dei desideri) e La Cionfra (Dia de los Muertos).

Giurato: Giorgio Donini.

MIGLIOR COSTUME

1° posto New Group Love, sex, (American Express)

2° posto a pari merito Gruppo folk (Le caramelle dei desideri) e I vampiri (Dalla Lapponia a Limbara)

3° posto a pari merito La Cionfra (Dia de los Muertos), Quelli del Karnevale (Il giudizio universale) e The crazy Carnival Toxic (L’ultima chance).

Giurato: Monica Fiori

MIGLIOR COREOGRAFIA

1° posto Carnival Passion (La guerra del Coniglio).

2° posto New Group Love, sex, (American Express).

3° posto a pari merito La Cionfra (Dia de los Muertos) Quelli del Karnevale (Il giudizio universale).

Giurato: Roberto Manca.

MIGLIOR GRUPPO ESTEMPORANEO

1° posto Super genitori Bros (No intendo...no intendini mai).

2° posto San Giuseppe (La sconosciuta compagnia presenta i popoli).

3° posto Aviatori di Tempio (Il dragone tempiese).

Giurati: Giuseppe Barraqueddu, Federica Lucchesi, Giorgio Donini, Monica Fiori, Roberto Manca.



