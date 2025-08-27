Ha creato non poco sconcerto, indignazione e parole di condanna quanto denunciato ieri da Samanta Coppi, assessora alla sanità e ai servizi sociali: la sparizione di uno dei tre ombrelloni collocati sulla piattaforma dedicata alle persone con disabilità, nella spiaggia di Zia Colomba, a Capo Testa.

«Un gesto che ci rattrista profondamente - ha commentato l’assessora - perché non rappresenta soltanto il furto di un oggetto, ma la privazione di un servizio essenziale pensato per chi affronta ogni giorno maggiori difficoltà e che in questi spazi dovrebbe trovare sostegno, inclusione e rispetto. Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto, perché a subire il danno non è l’amministrazione, ma chi ha bisogno di attenzioni particolari per poter vivere la spiaggia con serenità».

Ad ogni modo la promessa dell’assessora Samanta Coppi è quella di «sostituire l’ombrellone rubato con uno nuovo, identico agli altri due già presenti, realizzati appositamente con cura nella scelta della forma e del colore per offrire un ambiente accogliente e confortevole alle persone con disabilità». L’assessora infine fa appello al senso civico dei cittadini, da qualcuno evidentemente smarrito o mai posseduto, ricordando che «i beni comuni sono patrimonio di tutti e vanno custoditi e rispettati, soprattutto quando sono pensati per garantire pari opportunità e dignità a chi vive maggiori fragilità».

