A Li Capanni, nella zona del borgo di Cannigione, lungo la costa, nel parcheggio e tra i cespugli, sono stati recuperati numerosi rifiuti e ingombranti abbandonati. L’intervento è stato effettuato sabato 27 settembre dai volontari di Plastic Free, in occasione dell’evento nazionale Sea & Rivers Day.

Un’azione importante, commenta l’amministrazione comunale, che “ha cambiato il volto di uno dei luoghi più fragili delle nostre coste”, grazie all’impegno dei volontari olbiesi. L’operazione rientra nel calendario di AgendaBLU 2025 del Comune di Arzachena, promossa dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni.

L’appello, che si spera non cada ancora una volta nel vuoto — almeno da parte della grande maggioranza di cittadini e turisti rispettosi — è chiaro: non abbandonare rifiuti dove capita, ma rivolgersi agli strumenti messi a disposizione, come la ditta SCEAS e gli ecocentri comunali, per un corretto conferimento dei materiali. Gettare rifiuti in fiumi, stagni, lungo i cigli stradali o nel retrospiaggia è un gesto che danneggia l’ambiente e la comunità.

© Riproduzione riservata