Cani che, aizzati dagli stessi padroni, uccidono mufloni a Golfo Aranci?

La denuncia arriva dagli animalisti di LNDC Animal Protection, che parlano di una vera e propria strage di pecore selvatiche in paese e scrivono al sindaco Mario Mulas.

Golfo Aranci, spiega l’associazione, è un «vero e proprio paradiso naturalistico che comprende alcune specie che, da un punto di vista della conservazione, sono considerate vulnerabili perché ne restano pochi esemplari».

Tra queste c’è il muflone, specie di pecora selvatica «che si trova in pochissimi posti in Italia, tra cui appunto Golfo Aranci, di cui rappresenta una delle attrazioni turistiche».

Animali a rischio di estinzione che, come denunciano gli animalisti che hanno raccolto varie segnalazioni dei residenti, da qualche tempo «sono presi di mira, inseguiti, braccati e a volte uccisi da alcuni cani di proprietà lasciati incustoditi».

Pochi giorni fa l’ultimo caso, una femmina di muflone è stata trovata morta sugli scogli vicino alla palestra comunale, morta probabilmente proprio per l’attacco di uno o più cani. Inoltre, questo il particolare più inquietante, «ci sarebbero dei proprietari di cani che si divertono ad aizzare i loro animali contro i mufloni che incontrano». E non si tratta, viene precisato, di casi isolati, ma di una cosa ormai comune «che non può più essere tollerata».

Di qui la decisione di scrivere una lettera al sindaco Mulas «per chiedere un suo intervento a tutela di questi animali selvatici che non danno alcun fastidio e che anzi rappresentano una grandissima risorsa per il suo territorio, in termini sia di biodiversità sia di turismo».

«È necessario – si legge nella missiva – che il sindaco metta in atto misure per monitorare la situazione e controllare che i cani vengano tenuti correttamente al guinzaglio, come del resto previsto dalla legge. Il guinzaglio non è una costrizione, ma è a tutti gli effetti una cintura di sicurezza per evitare che il nostro cane rappresenti un pericolo per sé e per gli altri».

