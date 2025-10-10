Dopo la dura esternazione di qualche giorno fa da parte del sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, circa la delicata situazione dell’assistenza medica in paese, sembra essere arrivata una «schiarita» da parte della Asl Gallura riguardo il servizio Ascot. Ha scritto infatti il sindaco di aver ricevuto «per le vie brevi, comunicato, che verrà definito e condiviso un nuovo calendario del servizio Ascot per i prossimi giorni»; intanto, ha informato il sindaco Albieri, «è confermata la seduta di domenica del servizio Ascot presso il Poliambulatorio di via Madrid. L’obiettivo è riuscire ad effettuare due ulteriori sedute tra giovedì e sabato, ma tutto dipenderà dalla risoluzione del problema tecnico». Problema che, riferisce Albieri, riguarderebbe l’implementazione del sistema informatico per la ricettazione dematerializzata, che sarebbe stato bloccato da un inconveniente tecnico.

Lo scorso 7 ottobre il sindaco Albieri aveva pubblicato una comunicazione urgente per gli ex assistiti del dottor Loddo e della dottoressa Tusacciu, con la quale informava che, nonostante le ripetute e pressanti sollecitazioni rivolte alla Direzione aziendale della Asl Gallura, non era stato ancora comunicato «il calendario del servizio Ascot per questa settimana. Dopo la già grave impossibilità di ottenere nuovi medici di base, ora ci troviamo anche senza il servizio Ascot, che dovrebbe garantire almeno l’assistenza primaria ai tanti cittadini rimasti scoperti. La cosa più vergognosa – aveva scritto ancora il sindaco – è l’assoluto silenzio da parte della Direzione: nessuna risposta, nessuna comunicazione, nessuna spiegazione. Un atteggiamento inaccettabile nei confronti di una comunità che chiede solo il rispetto di un diritto fondamentale: la salute».

Il giorno dopo, invece, la schiarita con le comunicazioni «per le vie brevi» da parte della Asl Gallura, di cui sopra.

