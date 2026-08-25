Calangianus punta ad ampliare la rete di videosorveglianza. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un intervento da 213.645 euro, destinato a rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana.

Il progetto, predisposto con l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica, prevede il potenziamento degli impianti nelle aree considerate più sensibili: le arterie di collegamento, punti di accesso al paese, zone a maggiore densità commerciale e luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è contribuire alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, alla tutela del patrimonio pubblico e privato e a una maggiore percezione di sicurezza.

Le somme a disposizione dell’amministrazione ammontano a 63.337 euro e comprendono spese tecniche, Iva, fondo per progettazione e innovazione, imprevisti e costi per gli allacci. L’intervento si inserisce nel percorso avviato dal Comune per partecipare ai finanziamenti statali previsti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2026 per la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. La Giunta aveva già approvato, l’11 agosto, l’atto di indirizzo per la partecipazione al bando. Con il nuovo provvedimento viene dato mandato all’Area di Vigilanza di procedere ai successivi livelli di progettazione, in collaborazione con l’Area Tecnica.

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