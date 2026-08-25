La Asl di Olbia è intervenuta a Calangianus, dopo le sollecitazioni del sindaco Fabio Albieri, per la messa in sicurezza dei cani che hanno azzannato un bambino.

Albieri spiega: «A seguito del grave episodio verificatosi nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Calangianus, di concerto con il Servizio Veterinario della Asl, ha effettuato i necessari controlli sui cani coinvolti. Gli animali sono stati sottoposti alle verifiche previste e posti in quarantena sanitaria per 10 giorni, secondo le disposizioni delle autorità competenti, al fine di garantire la massima tutela della salute pubblica e consentire tutti gli accertamenti necessari. L’amministrazione Comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con gli organi sanitari e gli uffici preposti. In questo momento, il mio pensiero e quello dell’intera comunità di Calangianus sono rivolti al bambino coinvolto nell’incidente.

Gli rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione, con la speranza che possa riprendersi presto e tornare quanto prima alla sua quotidianità.

Ringrazio – conclude il sindaco - la Polizia Locale, il Servizio Veterinario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità».

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