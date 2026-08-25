Dal 1° al 6 ottobre Calangianus tornerà al centro del grande biliardo nazionale con il Campionato a Squadre di Serie A 2026/2027, in programma al Padiglione Fieristico Expo. L’appuntamento, organizzato dalla F.I.S.B.B., Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, riunirà le otto migliori squadre d’Italia e alcuni tra i più affermati interpreti della disciplina della stecca. Per sei giorni il centro gallurese ospiterà incontri di alto livello, con in palio il titolo nazionale a squadre. Una manifestazione destinata a richiamare appassionati e addetti ai lavori, riportando a Calangianus un evento di primo piano nel calendario sportivo federale e offrendo al pubblico giornate dedicate a tecnica, agonismo e spettacolo.

La cittadina vanta una lunga tradizione nell’organizzazione di grandi appuntamenti biliardistici. In passato ha infatti ospitato campionati mondiali, europei e numerose competizioni nazionali, consolidando un legame con questa disciplina che l’evento di ottobre intende rilanciare anche sul piano della promozione sportiva e territoriale. Le società interessate potranno iscriversi fino al 13 settembre 2026 attraverso il Portale FISBB Gare, facendo riferimento al Campionato ID 432. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale Billiard Channel.

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