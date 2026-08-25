Quattro grandi buste ricolme di materiale vario, principalmente plastica e mozziconi di sigaretta. E’ questo il risultato della mattinata di sensibilizzazione, protagonisti quaranta partecipanti tra bimbi e adulti, nella spiaggia olbiese Le Vecchie Saline. L’iniziativa dell’Associazione Sas Janas e della sua presidente Claudia Pirina, ha trasformato una semplice giornata al mare in una vera e propria lezione di tutela ambientale e, al contempo, ha voluto ricordare, presente la moglie Claudia, la figura di Gabriele Dessì, dipendente della Devizia, prematuramente scomparso l’anno scorso. Alla giornata hanno partecipato l’azienda Devizia, il Comando della Polizia Municipale di Olbia e Alpha Trasporti Sanitari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessora all’ambiente Antonella Sciola che ha autorizzato la pulizia della spiaggia. L’auspicio dell’associazione, è che questo esempio pratico di cittadinanza attiva possa ispirare l’intera comunità e spingere residenti e turisti ad adottare comportamenti sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. L’auspicio dell’associazione Sas è che questa esperienza possa diventare un esempio capace di coinvolgere l’intera comunità, incoraggiando residenti e turisti ad adottare comportamenti sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Sas Janas ha già espresso la volontà di riproporre la giornata anche il prossimo anno, con l’obiettivo di trasformare un gesto simbolico in un appuntamento concreto e continuativo per la tutela delle spiagge e del territorio di Olbia.

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