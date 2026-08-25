A Olbia le reliquie di Santa Teresa di LisieuxLe celebrazioni per i 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale
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In occasione dei 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale, Olbia accoglie le reliquie di Santa Teresa di Lisieux con un programma di preghiera, celebrazioni e catechesi.
Le spoglie della giovane monaca carmelitana francese, patrona dei missionari insieme a San Francesco Saverio e nota anche come Santa Teresina del Bambino Gesù, arriveranno in città domani. L’appuntamento, promosso da Missio Tempio-Ampurias, vuole essere un momento spirituale per rinnovare la vocazione missionaria della Chiesa e prepararsi a vivere il prossimo ottobre missionario.
La visita a Olbia inizierà nella chiesa di Nostra Signora della Consolata: previste alle 12 l’esposizione del Santissimo Sacramento, l’accoglienza delle reliquie e la preghiera dell’Angelus; alle 15 spazio alle confessioni e all’adorazione personale, mentre alle 17 sarà recitato il Santo Rosario meditato e alle 18 verrà celebrata la Santa Messa.
Le reliquie della santa, nata ad Alençon nel 1873 come Marie-Françoise-Thérèse Martin e morta a Lisieux nel 1897, a soli 24 anni, raggiungeranno poi la Parrocchia Nostra Signora de La Salette di Olbia, dove alle 19 sarà celebrata la Santa Messa; seguirà alle 20 una catechesi missionaria con Santa Teresina.
Giovedì, sempre nella Parrocchia Nostra Signora de La Salette, la Santa Messa alle 8, dopodiché le reliquie proseguiranno verso Lu Bagnu, nella parrocchia dedicata a Santa Teresina di Lisieux.