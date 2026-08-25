L’incidente
25 agosto 2026 alle 08:38
Olbia, schianto nella notte sulla SP59: auto finisce in un fossato, tre feritiSul posto ambulanze e vigili del fuoco, è accaduto vicino al bivio per San Pantaleo
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Incidente nella notte, intorno alle 2, sulla SP59, nei pressi del bivio per San Pantaleo.
Per cause da accertare un'auto è uscita di strada, andando a finire in un fossato. Tre gli occupanti, lievemente feriti.
L’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante.
Sul posto anche tre ambulanze del 118.
(Unioneonline)
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