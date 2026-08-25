Visita a sorpresa di due ospiti speciali, al canile comunale “I fratelli minori” di Olbia sono arrivati Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

In vacanza in Costa Smeralda, la coppia vip ha trascorso un pomeriggio al rifugio gestito dalla Lida.

Immortalata su Instagram tra le stories di Fedez, la visita al canile, preceduta dall'acquisto di un carico di cibo per gli animali, è stata raccontata dall'associazione sui social. «Oggi non ci avete solo aiutato a riempire le ciotole, ci avete

riempito il cuore regalando a queste piccole anime un momento di libertà», posta la sezione di Olbia della Lida. Guinzagli alla mano, il rapper milanese e l’imprenditrice della moda hanno portato i cuccioli fuori dai box in una lunga passeggiata oltre i cancelli del canile.

La coppia è l'ultima presenza vip al rifugio olbiese, già visitato quest'estate dalle showgirl e attrici Elisabetta Canalis e Caterina Murino.

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