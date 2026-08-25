Oltre cento piante di lavanda, elicriso e rosmarino, centocinquanta gerani, insieme ad aceri, mirto e olivastri, ridisegnano il verde del lungomare di Cannigione. La piantumazione completa il primo lotto dell’intervento di riqualificazione promosso dal Comune di Arzachena, che ha investito oltre 600mila euro per migliorare decoro, accessibilità e fruizione dell’area costiera e del porto. Le specie scelte, in larga parte legate alla macchia mediterranea, accompagneranno il percorso verso l’area portuale con profumi e nuove zone verdi. Il progetto comprende anche un prato attraversato da un camminamento in granito bianco e punta, con la crescita delle alberature, a creare progressivamente spazi d’ombra a beneficio di residenti e visitatori.

L’intervento non ha riguardato soltanto il verde. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi con ringhiere in acciaio, sistemate le aiuole, rifatti gli asfalti e rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale. Sono stati inoltre sostituiti e aggiornati i punti luce lungo il tratto interessato dai lavori. La riqualificazione è stata portata avanti attraverso la collaborazione tra l’Ufficio Lavori Pubblici e l’Ufficio Ambiente, su proposta degli assessori Massimo Azzena e Michele Occhioni.

Sono inoltre previsti altri due interventi che interesseranno il litorale fino all’ingresso di Cannigione, all’altezza della farmacia, finalizzati, a dare continuità alla sistemazione del fronte mare, creando un percorso più uniforme e funzionale lungo uno dei principali accessi al borgo.

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