Dopo quella di Delta – attivata lo scorso maggio – anche United Airlines annuncia una nuova rotta per collegare direttamente Stati Uniti e Sardegna. 

La compagnia è infatti pronta a lanciare il volo tra l’aeroporto internazionale di Newark, nell’area metropolitana di New York, e il Costa Smeralda di Olbia a partire dal 2027.

Secondo le prime informazioni, il volo sarà operato con un Boeing 767-300ER a partire dal prossimo 27 maggio, con tre voli a settimana. I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore americano.

«Una possibilità per i viaggiatori che vogliono non vogliono visitare esclusivamente le grandi città europee sovraffollate», ha affermato Patrick Quayle, vicepresidente senior di United, responsabile della pianificazione della rete globale e delle alleanze della compagnia aerea, citato dalla Cnbc. 

Tra i nuovi collegamenti annunciati da United Airlines in Italia è previsto anche quello diretto tra Newark e l’aeroporto di Catania. 

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