Anche United annuncia il volo Usa-Sardegna: da maggio 2027 la rotta da New York a OlbiaDopo Delta un’altra compagnia ha deciso di attivare un collegamento diretto tra la Costa Smeralda e l’aeroporto di Newark
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Dopo quella di Delta – attivata lo scorso maggio – anche United Airlines annuncia una nuova rotta per collegare direttamente Stati Uniti e Sardegna.
La compagnia è infatti pronta a lanciare il volo tra l’aeroporto internazionale di Newark, nell’area metropolitana di New York, e il Costa Smeralda di Olbia a partire dal 2027.
Secondo le prime informazioni, il volo sarà operato con un Boeing 767-300ER a partire dal prossimo 27 maggio, con tre voli a settimana. I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore americano.
«Una possibilità per i viaggiatori che vogliono non vogliono visitare esclusivamente le grandi città europee sovraffollate», ha affermato Patrick Quayle, vicepresidente senior di United, responsabile della pianificazione della rete globale e delle alleanze della compagnia aerea, citato dalla Cnbc.
Tra i nuovi collegamenti annunciati da United Airlines in Italia è previsto anche quello diretto tra Newark e l’aeroporto di Catania.