Lo aveva detto prima di lasciare l’isola, dopo il precedente soggiorno: «Sono certa che mi rivedrete». E Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa. La presidente del Consiglio è tornata venerdì a La Maddalena per concedersi altri tre giorni di relax insieme alla figlia.

La premier sarebbe rimasta particolarmente colpita dalla bellezza dell’arcipelago, così come la bambina, che avrebbe apprezzato moltissimo questi giorni trascorsi tra mare e natura. Vacanza all’insegna della semplicità: lunghe giornate in acqua, spostamenti in gommoncino tra le isole e pranzo al sacco, lontano per quanto possibile dagli impegni istituzionali e dalla ribalta politica. Nella giornata di sabato Meloni ha trascorso alcune ore anche con la sorella, in vacanza in questo periodo in Sardegna. Le due sono rimaste insieme sino a tarda sera. Dopo una giornata di mare, hanno cenato alla Perla Blu e successivamente si sono fermate in centro, dove hanno ascoltato la musica dal vivo in piazza 23 Febbraio, mescolandosi con discrezione tra residenti e turisti.

Un ritorno, quello della presidente del Consiglio, che conferma il feeling nato durante la prima vacanza maddalenina. Allora Meloni aveva raccontato di essere rimasta affascinata da quello che aveva definito uno dei mari più belli mai visti. E a distanza di poche settimane ha scelto nuovamente l’arcipelago per qualche giorno di tranquillità prima di riprendere gli impegni istituzionali.

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