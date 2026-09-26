Sarà una giornata speciale quella di martedì 29 settembre a Villa Certosa. Nella residenza legata per sempre al nome di Silvio Berlusconi, stando al poco che trapela da ambienti di Forza Italia e della famiglia del politico e fondatore della Fininvest, è arrivato il momento del commiato. Martedì i figli e le persone più vicine a Silvio Berlusconi ricorderanno la sua figura in occasione dei novantanni dalla nascita (Milano, 29 settembre 1936). Si parla di una cerimonia strettamente privata e di una messa che potrebbe essere celebrata a Porto Rotondo. Potrebbero essere a Villa Certosa Barbara e Luigi Berlusconi che, a quanto pare, ha voluto fortemente la cerimonia, Marina e Piersilvio Berlusconi insieme a Fedele Confalonieri e Marta Fascina, ultima compagna del fondatore di Forza Italia.

Il 29 settembre prossimo assume un significato particolare anche per altri motivi: potrebbe essere anche la giornata di commiato da Villa Certosa della famiglia Berlusconi. Sempre stando a indiscrezioni, infatti, la residenza di 120 ettari (4500 metri quadrati, 126 stanze) passerà a brevissimo, forse ai primi di ottobre, nella disponibilità di una società controllata dalle holding della famiglia Al Thani (famiglia reale del Qatar).

Come è noto Villa Certosa è stata venduta da tempo e sono in corso le ultime formalità per il passaggio della proprietà. Finisce dunque un’epoca, martedì prossimo i Berlusconi potrebbero essere protagonisti dell’ultimo atto di una storia iniziata quarant’anni fa.

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