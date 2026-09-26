Saranno 165, di cui 40 donne, i giovani che il 16 ottobre presteranno giuramento nel Piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena. I frequentatori del 14° Corso Volontari in Ferma Iniziale, secondo incorporamento 2026, sono 125 uomini e 40 donne. La componente più numerosa è quella destinata alle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera: 102 Nocchieri di Porto, 77 uomini e 25 donne. Gli altri 63 appartengono al Corpo Equipaggi Militari Marittimi della Marina Militare, con 48 uomini e 15 donne. Tra questi ultimi, 44 hanno la qualificazione di Tecnico di Macchina e 19 quella di Nocchiere.

Il corso è iniziato il 31 agosto e la formazione di base terminerà il 25 ottobre, dopo otto settimane. Il programma comprende preparazione etico-militare, addestramento formale, attività sportiva, arte marinaresca, ordinamento militare, armi e servizi di guardia. Seguono le materie specifiche delle diverse qualificazioni. Per i Nocchieri di Porto sono previste anche nozioni di polizia giudiziaria, nautica, meteorologia e comunicazioni; per il personale CEMM, navigazione, manovra, motori, sicurezza e manutenzione.

Dopo la formazione di base, una parte dei volontari raggiungerà la prima destinazione, mentre altri proseguiranno la preparazione a La Maddalena con moduli specialistici. Il corso porta il nome “Hephaestus” e il motto «Igni et ferro forgiamur», “nel fuoco e nel ferro siamo forgiati”.

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