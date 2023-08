Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada Statale 131 DC in direzione Olbia nel tratto tra Budoni e San Teodoro.

Intorno alle 15.15 un’automobile, per cause in via di accertamento, si è ribaltata su se stessa andando a sbattere contro il guard rail.

Gli occupanti, due coniugi di Olbia, sono rimasti incastrati nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento della squadra 14A dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Estivo di San Teodoro per estrarli.

Sul posto anche due unità di base delle ambulanze del 118 giunte da Budoni e da La Caletta, che hanno trasportato i feriti all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia ma le condizioni di entrambi, al momento dei soccorsi, non erano gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco le operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

