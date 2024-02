Arricchire la qualità dell’accoglienza e dell’ospitalità in vista della prossima stagione turistica. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Budoni organizza corsi di inglese gratuiti per gli operatori del territorio. Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative turistico culturali che il Comune organizza con l’obiettivo di migliorare l’esperienza turistica di chi sceglie Budoni per le proprie vacanze e in questo caso è pensata per agevolare i tanti visitatori stranieri.

I corsi sono rivolti prevalentemente agli operatori budonesi più giovani i quali, tramite un’indagine conoscitiva predisposta dal Comune solo qualche mese fa, hanno espresso la volontà di approfondire l’inglese turistico. «Abbiamo voluto dare una risposta immediata ai nostri giovani – spiega il presidente del Consiglio Comunale, Tiziano Maccioni – e attiveremo i corsi a breve per far in modo che gli operatori arrivino preparati all’imminente stagione. L’obiettivo è dare ai ragazzi la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di professionalità in questo settore».

La formazione è stata infatti studita per fornire una conoscenza settoriale della lingua, con un focus di specializzazione linguistica incentrato sull’accoglienza e sui temi del Food &Beverage, Front office e Social Media Management. Le lezioni, 30 ore complessive articolate in 3 incontri settimanali, sono aperte ai professionisti del settore di età compresa tra i 18 e i 50 anni con una conoscenza base della lingua inglese e la priorità verrà data ai giovani lavoratori. Sarà ammesso un massimo di 25 corsisti e i docenti saranno professionisti qualificati con esperienza nell’insegnamento. Il corso si svolgerà a fine febbraio ma la data sarà definita dopo la presentazione delle domande da parte degli operatori interessati. Organizzato dall’assessorato al Turismo con la collaborazione di Budoni Welcome, il corso rientra nell’ambito del progetto nazionale Giovani 2030 creato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

© Riproduzione riservata