A Budoni la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della Sardegna. Dopo il successo dello scorso anno torna nel centro costiero l’imponente struttura di 450 metri quadrati, aperta tutti i giorni dal 7 dicembre all’8 gennaio, per il divertimento di grandi e bambini.

Il ricco calendario degli eventi natalizi prevede inoltre la proiezione di film, laboratori a tema e animazione per i più piccoli, ma anche tanti momenti di socialità dedicati agli adulti, come la cena in piazza del 23 dicembre.

Durante l’intero periodo delle feste il centro di Budoni sarà inoltre animato dai tipici mercatini natalizi, aperti dal mattino a tarda sera, con una ricca proposta di prodotti tipici, oggettistica natalizia, dolci e leccornie di ogni genere.

Ma sono senz’altro i bambini i protagonisti del Natale budonese. Proprio a loro sono dedicati i divertenti laboratori antimeridiani organizzati dalla ludoteca comunale e i pomeriggi di animazione che si terranno all’interno dell’Anfiteatro comunale “Andrea Parodi”. Con l’avvicinarsi del 25 dicembre, e con l’aumentare dell’attesa dello scambio dei doni, i più piccoli potranno consegnare le loro letterine dei desideri a Babbo Natale in persona che, la mattina del 24 dicembre farà il suo emozionante arrivo sulla tradizionale slitta all’anfiteatro comunale. Il 6 gennaio l’immancabile presenza della Befana che, carica di dolci e caramelle, intratterrà i più piccoli all’anfiteatro. Non mancheranno inoltre, nel corso del mese, originali passatempo come il torneo di scacchi per bambini e la proiezione di film.

«I bambini quest’anno sono protagonisti ancor più del solito - commenta il sindaco di Budoni, Giuseppe Purcheddu - e lo meritano di sicuro: a causa della pandemia che ha segnato gli anni passati, i più piccoli fra loro non hanno neppure il ricordo di un Natale normale». L’amministrazione gallurese ha però in serbo numerose sorprese anche per gli adulti, come concerti, presentazioni di libri e una serata danzante. Tra i momenti clou del natale 2022 la serata del 7 dicembre con i Vochemundu nell’anfiteatro comunale Andrea Parodi, evento a cura di Insulae Lab. E poi la tradizionale cena natalizia del 23 in piazza Giubileo, offerta dal Comune con alimenti locali. Polenta budonese, vin brulè, pane, formaggio e dolci per lo scambio di auguri e trascorrere una serata all’insegna del relax e del divertimento.

Un lungo periodo di eventi dedicati ai budonesi che strizza l’occhio al turista fuori stagione e a chiunque voglia trascorrere il periodo delle feste nel centro costiero. «Il Natale è per tutti una festa importante, da vivere all’insegna dell’armonia e del divertimento – prosegue il sindaco Porcheddu - i tanti eventi in programma sono un ulteriore sprone per venire a conoscere Budoni al di fuori del canonico periodo estivo: ampia ricettività, clima temperato, lunghe spiagge per passeggiare e fare sport, dintorni ricchi di storia e di cultura uniti alla tradizione del Natale saranno una sicura attrattiva».

